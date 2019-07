Konny & Manu Reimann: Sie verkünden die Jubel-News!

2004 wanderten die " "- Konny und Manu Reimann mit ihren Kindern Janina und Jason nach Texas aus. 2015 siedelten sie nach Hawaii über. Eine wahre Erfolgsgeschichte...

Konny und Manu Reimann feiern Jubiläum

Denn die Kult-Familie wohnt mittlerweile seit 15 Jahren in den USA. Das verkündeten sie stolz auf Manus -Account. "Vor 15 Jahren sind wir ausgewandert. Am 7.7. 2004 hat unsere Reise begonnen. Von Hamburg nach Texas und von Texas nach Hawaii", sagten sie in einem kurzen Clip - und hielten stolz eine Luftballon-Fünfzehn in die Luft. Und dann deuteten die Auswanderer auch noch an, dass sie bald wieder die Umzugskartons packen werden. "Wer weiß! Ihr werdet sehen..."

Konny & Manu Reimann: Riesen Drama um ihren Enkelsohn

Bye Bye Hawaii?

Kehren Manu und Konny ihrer Heimat etwa wirklich bald den Rücken? "Ob wir auf Hawaii bleiben oder weiterziehen, weiß man bei uns nie. Im Prinzip ziehen wir alle zehn bis elf Jahre um. Also mal sehen, wohin die Reise für Konny und mich in acht Jahren geht", erklärte Manu bereits kürzlich im Interview mit "Das neue Blatt". Wir sind gespannt, wo es das Paar als nächstes hin verschlägt...