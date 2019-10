Konny & Manu Reimann: Tragischer Verlust! Der Schmerz sitzt tief

Reddit this

Konny und Manu Reimann sind in großer Trauer! Ein geliebtes Familienmitglied ist gestorben.

In der letzten Folge von "Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben" zog es die Kult-Auswanderer wieder in Ferne. Mit einem Wohnmobil wollten sie durch Neuseeland reisen. Doch die Vorbereitungen auf die große Reise wurden von einem tragischen Vorfall überschattet...

Hund Phoebe hatte Knochenkrebs

Dogge Phoebe musste wegen ihrer Knochenkrebserkrankung eingeschläfert werden. Für die Familie ein Schlag ins Gesicht! "Wir wissen seit vier Monaten, dass Phoebe krank ist. Wir hatten jetzt lange Zeit, uns zu verabschieden. Jetzt ist es halt so und sie fehlt", sagte Manu unter Tränen. Und auch an Konny ging der tragische Verlust nicht spurlos vorbei. "Wir haben sie auf unserem eigenen Grund und Boden begraben. Sie wird immer da sein." Trotz der Trauer traten Konny und Manu ihre Neuseelandreise wenig später an. Ihre geliebte Phoebe schaute sicherlich vom Himmel aus zu...

