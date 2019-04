Konny & Manu Reimann: Wundervolle Neuigkeiten zu Ostern!

Seit 2004 ist Familie Reimann aus dem deutschen gar nicht mehr wegzudenken. Konny und Manu Reimann wollten damals mit ihren beiden Kindern Janina und Jason ein neues Leben in Texas aufbauen. Dabei wurden sie auf Schritt und Tritt von der TV-Sendung " " begleitet. Mittlerweile sind die vier nicht nur nach Hawaii umgesiedelt, sondern haben auch ihre eigene Show bekommen.

Reimann-Marathon an Ostern

Wann genau neue Folgen ausgestrahlt werden, ist leider noch nicht bekannt. Um die Wartezeit zu überbrücken, hat sich 2 jetzt etwas ganz Besonderes überlegt. Am Karfreitag zeigt der Sender von 5:30 Uhr bis 18:35 Uhr die ersten Folgen von "Die Reimanns". Wenn das mal keine tolle Oster-Überraschung ist!

Konny & Manu Reimann: Riesen Drama um ihren Enkelsohn

Wüsten-Trip mit Michael Wendler

Übrigens war Konny Reimann auch Montag im TV zu sehen. In seiner Doku-Soap "Konny Goes Wild" ließ er sich mit niemand Geringeren als in der Wildnis aussetzen. Vier Tage lang mussten sich die beiden unterschiedlichen Männer in der Wüste nahe der Stadt Moab durchschlagen. Doch schon nach wenigen Stunden platze Konny der Kragen, als sich Michael die Haare waschen wollte. "Wasser ist hier wertvoller als Gold oder Diamanten. Da habe ich das erste Mal gedacht, ich hätte ihn zu Hause lassen sollen", beschwerte er sich.