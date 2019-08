Konny Reimann: Kilo-Hammer! So viel hat er abgenommen

Kilo-Hammer bei Konny Reimann! Der Kult-Auswanderer geht für seine Show "Konny Goes Wild" an seine körperlichen Grenzen...

Konny Reimann ist zurück im ! In seiner Doku-Soap "Konny Goes Wild" wagt sich der Kult-Auswanderer jede Woche mit einem anderen Promi in die Wildnis. In der letzten Folge schlug er sich vier Tage lang mit Ex-" "-Star durch Südafrika. 40 Kilometer legten die beiden zurück. Nur 4 Liter Wasser und Müsli-Riegel und ein Gewähr hatten die beiden im Gepäck. Das hat seine Spuren hinterlassen...

So viel hat Konny Reimann abgenommen

Denn Konny hat in den Tagen ordentlich abgespeckt. Das verriet Ehefrau Manuela jetzt auf . Die Auswanderin spielte mit ihren Fans nach der Ausstrahlung das beliebte Frage-Antwort-Spiel. "Wie viel Kilo hat Konny in den 4 Tagen abgenommen?", hakte ein neugieriger Follower nach. "5 Kilo", verriet Manu.

Manuela Reimann verrät, wie viel ihr Mann abgenommen hat Foto: Instagram/ manuelareimann

Konny Reimann und Joey Heindle reisen nach Kanada

Mutet sich Konny mit seiner neuen Show etwa zu viel zu? Schon nächste Woche wagt er sich mit wieder auf Abenteuer-Reise. Die beiden kämpfen sich gemeinsam durch das kanadische Yukon-Territorium - fernab von der Zivilisation. Hoffentlich hat Konny dieses Mal mehr Essen eingepackt...

