Konny Reimann macht Verona Pooth nass!

Besonders Verona Pooth schien ziemlich beeindruckt von so viel Mut. Aus Respekt für seine Leistung, nahm sie Konny Reimann in den Arm, was ein lustiges Bild darstellte!

Auch nach seiner heutigen Leistung im Synchronschwimmen, zeigte sich Verona Pooth begeistert von Konny's Leistung. Doch diesmal musste der bekennende Texaner noch einen draufsetzen: Statt sich wie in der letzten Woche zu umarmen, schnappte sich Konny Reimann die "Pool Champions" Jurorin im extrem knappen gelben Minikleid, nahm sie in den Hochzeitsgriff und sprang gemeinsam mit ihr vom Beckenrand in den Pool!

Verona Pooth nahm es gelassen. Trotz 15 cm hohen Schuhen strampelte sie sich zurück an den Beckenrand. Zurück am Jurypult angekommen, zeigte das Model, dass sie durchaus Spaß versteht. Denn sie gab Konny Reimann ganze acht Punkte liegt das vielleicht an ihren mangelden Fachkenntnissen?

"Ich weiß halt, wie man die Frauen rumkriegt!", schmunzelt der Auswanderer. Wir sind schon gespannt, wie uns Konny Reimann in der nächsten Ausgabe von "Pool Champions" überzeugen wird. Schließlich ist er eine absolute Bereicherung für die Show!