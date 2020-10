Konny Reimann & Manuela Reimann: Traurige Neuigkeiten!

Wie schlimm! Aktuell herrschen in Oregon, der Heimat von Janina Reimann, schlimme Waldbrände. Das die Fans bei solchen Nachrichten in großer Sorge um die Tochter von Konny und Manu Reimann sind, ist somit kaum verwunderlich. So werden via Social Media einige Stimmen laut, die ihre Gedanken zum Ausdruck bringen. Ein Follower schreibt besorgt: "Hey ihr Lieben, habe in den News mitbekommen, dass es in Oregon viele Waldbrände gibt, ich hoffe, dass bei Janina und ihrer Familie alles in Ordnung ist." Doch Manu kann Entwarnung geben...