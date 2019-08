Konny Reimann: Unehelicher Sohn aufgetaucht!

Reddit this

Gestern Abend schlugen sich Konny Reimann und Joey Heindle bei "Konny goes Wild" durch die Wildnis Kanadas. Dabei sind die beiden extrem zusammen gewachsen...

Im "Promi " fließen bei derzeit reichlich Tränen. Doch der ehemalige Dschungelkönig kann auch anders! Gemeinsam mit Konny Reimann wagte er sich auf eine abenteuerliche Reise durch Kanada.

So actionreich war der Trip

Für die Sendung "Konny goes Wild", die schon vor einiger Zeit aufgezeichnet wurde, reisten Konny und Joey vier Tage durch das Yukon Territory. Konny brachte Joey alles bei, um in der Wildnis zu überleben. Erste Herausforderung: Das Duo musste ein Floß bauen. " haben lang nicht so eine schöne Yacht wie wir, unsere ist aus Öko", stellte Joey stolz fest. Und auch Konny war zufrieden mit den handwerklichen Fähigkeiten seines Schützlings.

Als nächstes seilten sich die beiden von einem 700 Meter hohen Berg ab. Gesichert waren sie lediglich durch selbstgemachte Knoten. Doch dann der Schock! Konny trat eine kleine Steinlawine los, die fast Joey getroffen hätte. Joey nahm's locker. "Ich bin angenehm überrascht von meinem kleinen Lehrling hier", lobte Konny. "Ich glaube, andere hätten hier gesagt: 'Nee ich geh jetzt nach Hause'."

Private Gespräche am Lagerfeuer

Abends sprachen die beiden am Lagerfeuer über ihre schwierigen Kindheiten. Joey haute mit 14 Jahren von zu Hause ab. Und auch Konny hatte es in der Vergangenheit nicht immer einfach. "Meine Eltern haben mich mit 17 rausgeschmissen", gab er zu. "Wir haben eine harte Jugend durchgemacht und sind deshalb auch so gleich", fand Joey.

Zwischen Joey und Konny stimmte die Chemie. Am letzten Tag machte der Kult-Auswanderer seinem neuen Kumpel sogar eine süße Liebeserklärung. "Joey, mein Sohn aus unehelicher Herkunft", begrüßte er ihn. "Papas" Fazit? "Er ist ein bisschen eigenartig, aber er ist der liebste Kerl, den ich bis jetzt in meinem Leben kennengelernt habe (...) Ich habe in Joey einen neuen Freund gefunden, mit dem man durch dick und dünn gehen kann."

