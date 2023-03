Konny & Manu Reimann: Bittere Trennung!

Manu lässt es sich momentan richtig gut gehen. In New York besuchte sie den Times Square, schlürfte Cocktails und joggte durch den Central Park. Kurz danach ging es in die Dominikanische Republik. Doch von ihrem Mann Konny fehlt jede Spur. Die Fans sind bereits in großer Sorge. "Wo ist Konny?" und "Warst du ohne deinen Mann in New York?", schreiben sie auf Instagram. Über die Gründe hüllt sich Manu bisher in Schweigen. Lässt sich nur hoffen, dass dahinter keine Ehekrise steckt...