Konny & Manu Reimann: Mega-Zoff auf Haiwaii!

Konny und Manu beschließen in der neuen Folge von "Die Reimmans - Ein außergewöhnliches Leben", das Haus blau zu streichen. Doch der Farbton sorgt für Diskussionen. "Ich finde das schöner. Also vom Namen her nehmen wir Atlantikblau!", erklärt Manu im Baumarkt. Doch Konny ist dagegen. "Hexengeschwafel! Das kaufen wir", wimmelt er seine Frau ab.