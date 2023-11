Konny & Manuela Reimann: Dieses Problem plagt sie im Schlafzimmer!

Sie schnarcht! Was sie natürlich vehement abstreitet. "Ich schnarche gar nicht. Du hast mir noch nie bewiesen, dass ich schnarche", ist die 55-Jährige sich sicher. Ihr Liebster sieht das anders: "Blödsinn! Ich habe morgens immer Augenringe unter den Augen, weil ich nicht schlafen kann."

Oje, Schnarchen ist ein Beziehungskiller! Für jeden Dritten wäre das laut einer Umfrage ein Trennungsgrund. Wären da getrennte Schlafzimmer nicht eine Lösung? Konny spricht Klartext: "Nein. Wir haben uns so lieb, das kann ich ihr nicht antun." Er leidet lieber still vor sich in. Der TV-Auswanderer ist ein ungemein harmoniebedürftiger Mensch und hält böse Worte nur sehr schlecht aus.