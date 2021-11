Kostas Papanastasiou: Der "Lindenstraße"-Star ist tot

"Seit drei Monaten lebt er im betreuten Wohnen, wieder mit Mutter zusammen. Sie war ja schon vor zwei Jahren dorthingezogen, mein Vater blieb in der Wohnung über dem Lokal", sagte sein Sohn damals in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Genau wie in der Serie führte er auch im echten Leben ein Lokal, welches später von seinem Sohn übernommen wurde. Sein Restaurant "Terzo Mondo" war in Berlin-Charlottenburg und galt als Treffpunkt der linken Szene. In dem Lokal gab es auch immer wieder Veranstaltungen.