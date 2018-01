Was ging bloß in ihr vor? Irina G. hatte es sich zum Ziel gemacht, die Jungfräulichkeit ihrer 13-jährigen Tochter zu verkaufen, um an Geld zu gelangen.

Die 35-Jährige schnappte sich ihren Freund und ihr Kind, stieg in ein Fluzeug und machte sich von Moskau auf den Weg nach Tscheljabinsk. Laut „Daily Star“ sollte die Minderjährige ihre Jungfräulichkeit dort an einen „wohlhabenden Mann“ verlieren. Die verlorene Unschuld sollte ihr umgerechnet rund 22.600 Euro einbringen.

Doch die Immobilienmaklerin ahnte nicht, dass die russische Polizei Detektive auf sie angesetzt hatte. Bei der Geldübergabe hatte sie es in Wirklichkeit mit Polizeibeamten zu tun. Irina wurde umgehend festgenommen und ihre Tochter in ein Krankenhaus gebracht. Dort soll das Mädchen untersucht werden. "Wir waren auf dem Weg nach einem reichen Mann, um finanzielle Hilfe zu erlangen, indem wir die Unschuld unserer Tochter verkaufen", gab die Mutter anschließend zu.