Krankenhaus-Schock: Mutter und Baby sterben im Kreisssaal

Kurz vor Weihnachten setzten bei Regina die Wehen ein – danach ging es direkt in eine Klinik. Zunächst verlief im Kreißsaal alles ohne Probleme. "Ich habe sogar noch die Nabelschnur durchgeschnitten", sagte Robby gegenüber "infranken.de".

Dann plötzlich der Schock: Bei ihrem Sohn hat die Atmung versagt! Sofort versuchten die Mediziner, das Kind zu reanimieren – doch das blieb ohne Erfolg. Das neugeborene Baby verstarb noch im Kreißsaal.

Wenige Minuten später kam es auch bei Regina zu Komplikationen, denn die 33-Jährige litt an Blutungen – auch sie ist in dem Krankenhaus verstorben. "Ich weiß gar nicht, warum ich noch so viel Kraft habe", sagt Robin in dem Interview. Und weiter: "Plötzlich standen ganz viele Leute um mich herum, Pfarrer und Krisenhelfer und so." Es wurde ein Gutachter eingeschaltet, um ein mögliches Fehlverhalten der Ärzte zu überprüfen – doch diese tragen keine Schuld an dem schrecklichen Vorfall.