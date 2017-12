Krankenhaus-Update: Stefanie Giesinger geht es besser

Gute Nachrichten von Stefanie Giesinger!

Nachdem die GNTM-Beauty erst vor wenigen Tagen mit starken Bauchschmerzen und Übelkeit in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, gibt es jetzt Entwarnung!

In ihren Instagram-Stories erklärte die 21-Jährige, die unter einer Organverdrehung leidet, dass sie den Notfall ohne Operation überstanden hätte und auf dem Wege der Besserung sei!

"Die Nasensonde und die Schläuche sind raus. Ich fühle mich viel besser", so die Freundin von YouTube-Star Marcus Butler happy.

Trotz ihres angeschlagenen Gesundheitszustandes habe sich das Model über eines ganz besonders gefreut - die rührende Anteilnahme ihrer Fans:

"Ich danke euch so sehr für eure lieben Nachrichten", so Stefanie Giesinger ergriffen, "Ich hatte Tränen in den Augen – mit so viel Liebe habe ich einfach nicht gerechnet."

Ach, wie schön, bleibt zu hoffen, dass die 21-Jährige mit der Unterstützung ihrere Follower bald wieder ganz fit ist!