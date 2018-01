Krankheit übersehen - Model (26) stirbt fast!

Model Carla Cressy kämpfte zehn Jahre lang mit einer Krankheit – ohne es zu wissen. Dabei wäre die 26-Jährige fast gestorben!

Die Beauty litt an Endometriose. Zehn Jahre lang haben Ärzte die Krankheit nicht entdeckt. Es handelt sich dabei um eine chronische Erkrankung bei Frauen, die in einem fortplanzungsfähigen Alter sind. Es treten Beschwerden auf, die meist als Regelschmerzen abgetan werden.

Aufgrund der heftigen Schmerzen, unter welchen sie sechs Wochen litt, musste sie vorerst ihre Karriere als Model abbrechen. Sie hatte mehrere Operationen und sogar einer Notoperation musste sie sich unterziehen. Danach soll sich ihr Zustand gebessert haben.

Carla Cressy zählt zu einer der schönsten Frauen in England, denn sie hat es unter die 100 sexiesten Engländerinnen geschafft. In einer Kampagne will sie auf Endometriose aufmerksam machen.