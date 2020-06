Krasse Verwandlung: DSDS-Gewinner Daniel Schuhmacher rasiert sich die Haare ab

Doch seitdem hat sich so einiges verändert. Der Sänger hat sich als schwul geoutet und seinen kompletten Look verändert. Daniel sieht dank zahlreicher Tattoos und einem Nasenpiercing längst nicht mehr wie ein braver Junge aus. Einem blieb er aber weitgehend treu: seinen Haaren. Zwar ließ er sich vor einiger Zeit die Seiten kurz rasieren und färbte sich die Haare grau - doch sie blieben am Oberkopf lang.