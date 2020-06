Fieser Diss: Jan Leyk bezeichnet Enissa Amani als "Tittenmonster"

sagt, was er denkt – und nimmt kein Blatt vor den Mund. Der ehemalige Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ disst oft Promis und dieses Mal hat es Moderatorin Enissa Amani erwischt.

Seit kurzem ist Enissa Amani in ihrer eigenen Show „Studio Amani“ zu sehen. Doch Jan Leyk scheint wohl nicht ganz so viel von dem Format zu halten. "Der Moment, wenn du nachts dann doch mal in die Sendung von dem Tittenmonster zappst und feststellen musst, dass selbst dein linker eingewachsener Zehennagel mehr Unterhaltung zu bieten hat", schreibt der DJ auf seiner Facebook-Seite.

Das war noch längst nicht alles, denn Jan Leyk teilt weiter aus: "Ich dachte ja immer, es übertreiben alle in meiner Timeline, aber die haben eher krass nette Worte gefunden, als sie die Tinitus-Show als scheiße deklarierten." Oha, das war wirklich ganz schön fies. Aber auch die Zuschauer scheinen kein besonders großes Interesse an dem Format zu haben, denn die Quoten sind für die ProSieben-Show nicht gerade gut.