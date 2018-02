Letizia von Spanien: Traurige Beichte! Die Königin ist in großer Sorge

Als Ehrenpräsidentin engagiert sich Letizia von Spanien schon lange für die spanische Vereinigung gegen Krebs.

Als sie beim diesjährigen Forum gegen Krebs die Abschlussrede hält, macht sie dabei ein emotionales Geständnis: Sie lobt die Bereitwilligkeit und den Einsatz der Organisation. Dann muss sie schlucken und erzählt: "Bei einer Person, die ich sehr liebe, wurde erst vor fünf Wochen Krebs diagnostiziert." Man merkt, dass ihr dieses Schicksal nahe geht.

Letizia von Spanien: Die Krebs-Diagnose verändert nicht nur ein Leben

Auch bei Letizia ist das nicht der erste Fall, aber durchaus der aktuellste. Dass ihr das so nahe geht ist für jeden, der so etwas schon erlebt hat durchaus verständlich. Die Diagnose Krebs verändert nicht nur das Leben des Betroffenen, sondern wirkt sich auch auf das ganze Umfeld und seine Angehörigen aus.

Zumal auch selbst bei Menschen, die sich öfter mit diesem Thema befassen, immer noch Unsicherheiten aufkommen. Auch die sonst so selbstbewusste Königin wird beim Umgang mit Krebspatienten unsicher. Grade in ihrem eigenen Umfeld fragt sie sich öfter: "Soll ich sie anrufen oder lieber nicht? Ist es vielleicht schön für sie, vor der nächsten Runde Chemotherapie mal ins Kino zu gehen oder soll ich sie lieber in Ruhe lassen?"

Letizia von Spanien: Zusammenhalt ist das Wichtigste

Am Ende ihrer Rede weist Letizia aber darauf hin, dass es trotz dessen das allerwichtigste für den Betroffenen sei, für ihn da zu sein und ihn auf seinem Weg zu unterstützen.

Letizia von Spanien: Große Sorge um die Königin

Die mitfühlende Art der schönen Königin wird von ihrem Volk dankbar angenommen. Neben der spanischen Vereinigung gegen Krebs, engagiert sie sich auch für andere Belange, unter anderem auch für Blinde und Taube.