Kristen Stewart: Anstrengendes Vampir-Leben

"Während der Dreharbeiten habe ich mich den ganzen Tag so eingesperrt gefühlt", erklärte die Schauspielerin. "Die Kontaktlinsen haben richtig genervt, ich habe durch sie nicht richtig sehen können und hatte das Gefühl, dass auch die anderen mich nicht richtig sehen konnten. Besonders hart war die Arbeit, als Rob und ich die Linsen gleichzeitig getragen haben", beschwerte sich Stewart. Inzwischen sieht sie ein, dass Pattinson mit seinen Beschwerden "völlig recht hatte". "Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 2" läuft im November in den deutschen Kinos an. © WENN