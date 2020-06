Kristen Stewart hat die Nase voll von Robert Pattinson

Der zweifelt nämlich immer noch daran, dass Kristen Stewart ihm treu ist. Und genau das kann die "Twilight"-Schauspielerin nicht ertragen.

"Rob und Kristen sind derzeit am Scheideweg, ob er endlich akzeptiert, dass sie wieder zusammen sind oder nicht", so ein Insider gegenüber "RadarOnline".

Nach dem Ausrutscher von Kristen Stewart mit ihrem "Snow White and the Huntsman"-Regisseur Rupert Sanders hatten sich die beiden eigentlich zusammengerauft. Doch der Schein trügt!

"Kristen hat sich sehr viel Mühe gegeben, Robert zurückzugewinnen, sie verbringt Zeit mit seinen Freunden und ist sogar über Thanksgiving mit nach London zu seiner Familie gefahren."

Robert Pattinson kann den Seitensprung einfach nicht vergessen. Immer wieder ist es Thema zwischen den beiden. Er ist hin und hergerissen. Will er mit Kristen Stewart zusammensein oder nicht?

"Ich denke, dass Kristen jetzt an einem Punkt angelangt ist, wo Rob über die Affäre hinwegkommen, oder aber andere Wege einschlagen muss", so der Insider weiter.

Dabei verriet Kristen Stewart erst kürzlich, dass sie sich ein Baby von Robert Pattinson wünsche.

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!