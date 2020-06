Kristen Stewart: Ist Sängerin SoKo ihre neue Freundin?

Die 30-Jährige hat sie vor wenigen Wochen in Los Angeles besucht, nun flog Kristen nach Paris, um ihre neue Freundin zu sehen.

Diese holte sie laut „Bild“ ganz romantisch mit einem Strauß Rosen vom Flughafen ab, den sie Arm in Arm verließen. Weder Kristen noch SoKo scheuen ich, in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten auszutauschen, um ihre Zuneigung auszudrücken. Egal ob beim romantischen Spaziergang oder beim Sight Seeing in der französischen Hauptstadt: Die beiden Turteltauben weichen einander nicht von der Seite.