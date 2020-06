Kristen Stewart & Robert Pattinson: Dramatische Versöhnung

Nach wochenlanger Funkstille habe sich Robert Pattinson endlich dazu bereiterklärt, sich mit seiner untreuen Ex-Freundin zu treffen. Mittlerweile hatten die beiden angeblich bereits mehrere Rendezvous. Die Aussprache soll sehr emotional abgelaufen sein.

"Sie kriegen das hin", versicherte ein Insider. "Er ist immer noch verliebt in sie."

Die beiden haben sich offiziell allerdings noch nicht dazu bekannt, wieder ein Paar zu sein.

