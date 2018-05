Daniel Völz und Kristina Yantsen haben sich getrennt! Diese Nachricht bestätigte das Paar vor wenigen Tagen bei einem RTL-Dreh. Wirklich überraschend kam die Ankündigung aber nicht. Denn viele glaubten von Anfang an nicht an die Liebe. Nicht unbegründet! Jetzt verrät Kristina Yantsen selbst, was wirklich nach dem Finale passiert ist und wieso es zur Trennung kam!

Die Beziehung von Daniel Völz und Kristina Yantsen hielt tatsächlich nur sieben Wochen. Heute hat die Kasachin kein gutes Wort mehr für ihn übrig. "Daniel hat mich nach dem Finale links liegen gelassen. Ich ärgere mich selbst, dass ich das so lange mitgemacht habe. Ich fühle mich betrogen, belogen und ausgenutzt", verrät Kristina Yantsen gegenüber inTouch.

Das Paar hat sich kaum gesehen! Daniel Völz kam seine Liebste nie in Essen besuchen, aber auch sie war in Berlin nicht willkommen. "Nach Berlin sollte ich nie kommen. Vor allem nicht in der Zeit nach dem Finale. Auch danach war ich nur einmal da. Wieso? Keine Ahnung! Als er zuletzt nach Miami geflogen ist, wollte er mich auch nicht an seiner Seite haben. Dass er dahin geflogen ist, habe ich nicht mal von ihm persönlich erfahren, sondern von Dritten", so Kristina Yantsen weiter.

Kristina Yantsen musste zurückstecken

Daniel Völz und Kristina Yantsen wurde aber nciht nur die fehlende Zweisamkeit zum Verhängnis. Auch die Auftritte des Bachelors waren für die Tänzerin ein Dorn im uge - vor allem, weil sie selber so viel zurückgesteckt hat! "Er hat ja sogar in Clubs Rosen verteilt. Ich hingegen sollte mich komplett raushalten. Aus Liebe habe ich viele lukrative Jobs abgesagt. Ich dachte, ich komme Daniel damit entgegen. Dann braucht er nicht eifersüchtig sein. Aber von wegen: Er hatte da nur seine eigenen Interessen im Sinn."

Noch vor der offiziellen Trennung von Daniel Völz und Kristina Yantsen machten Gerüchte die Runde, der TV-Junggeselle habe längst eine neue Freundin: "Love Island"-Star Chethrin Schulze. Der behauptet die gar nicht zu kennen. Doch wie Kristina jetzt verrät, stimmt das gar nicht. "Daniel hat heimlich mit anderen Frauen geschrieben. Als ich das erfahren habe, war ich sehr traurig. Erst habe ich dem keine große Bedeutung beigemessen, dass er mit Chethrin von ‚Love Island‘ schrieb. Aber dann sprachen plötzlich alle darüber, und ich fühlte mich sehr schlecht", verrät sie weiter im Gespräch mit inTouch.

Das Herz von Kristina Yansten ist gebrochen. "Dass mich ein Mann so behandelt, ist mir noch nie passiert. [...] Ich war wirklich sehr in ihn verliebt, war da vielleicht etwas zu blind. Ich weiß nicht, ob ich so schnell wieder einem Mann vertrauen kann. Erst mal brauche ich jetzt etwas Zeit für mich, um alles zu verarbeiten", sagt sie traurig. Doch irgendwann findet sicher auch sie ihren Mr. Right!