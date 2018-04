Kristina Yantsen: Offene Worte zu ihrem Single-Status!

Sind Daniel Völz und Kristina Yantsen wirklich ein Paar? Diese Frage stellt sich schon seit dem Finale vom Bachelor im März. Denn obwohl die beiden immer wieder betonen, dass sie zusammen sind, tauchen ständig Gerüchte auf, die Liebe sei nur ein Fake. Auch, weil Kristina Yantsen auf der russischen Internet-Plattform "Vkontakte" den Beziehungsstatus "Single" eingegeben hat! Jetzt äußert sie sich zum Single-Status!

Daniel Völz & Kristina Yantsen: Liebes-Fake! Er urlaubt schon mit einer anderen Frau!

Kristina Yantsen: Single?

Wie "Bild" berichtet wurde die Seite zuletzt am 22. März benutzt. Kristina Yantsen ist also tatsächlich noch aktiv. Das streitet die offiziell Freundin von Daniel Völz auch nicht ab. "Ich habe das Profil lange nicht mehr genutzt und habe es nun vor Kurzem wieder reaktiviert, um Musik zu hören", so die 24-Jährige zu "Bild".

Aber wieso gibt sie dann an Single zu sein? Ist tatsächlich mit Daniel Völz längst alles aus? Oder waren sie noch nie ein Paar und führen alle an der Nase herum? Nein, davon will Kristina Yantsen nichts wissen! "Beim Anmelden habe ich außer Acht gelassen, dass mein Status dort noch auf ,Single‘ eingestellt ist. Aber danke für den Hinweis, das werde ich schnell ändern. Denn Daniel und ich sind immer noch zusammen", so die brünette Beauty weiter.

Daniel Völz: Ist er längst mit einer anderen zusammen?

Ob das die Fans wirklich überzeugen wird, ist fraglich. Denn die haben längst eine Theorie! Daniel Völz soll mit "Love Island"-Star Chetrin Schulze zusammen sein! Die beiden sollen sogar kürzlich gemeinsam im Liebesurlaub in Wien gewesen sein. Ob an den Gerüchten wirklich was dran ist? Daniel Völz schweigt....