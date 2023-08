Kronprinz Haakon: Große Sehnsucht! Nun spricht er über sein anderes Leben

"Ich werde oft gefragt, was ich getan hätte, wenn ich nicht der Kronprinz gewesen wäre", sagte Prinz Haakon, als er vom Sender "NRK" interviewt wurde. Eine Antwort auf diese Frage hat der norwegische Royal auch: "Dann wäre ich ein professioneller Surfer auf Welttournee gewesen. Vielleicht übrigens inzwischen ein Ex-Profi, denn jetzt bin ich fast 50." Dass er eine große Leidenschaft für den Wassersport hat, war bereits bekannt. Doch es ist nicht die einzige Karriere-Idee, die Prinz Haakon in der Vergangenheit hatte. Denn wie er im Gespräch mit "Aftenposten" verriet, habe er sich auch in den Medien gesehen: "Vielleicht ein Journalist, der über internationale Politik schreibt." Eine durchaus plausible Idee, denn der Monarch hat in der Zeit nach seiner schulischen Ausbildung Politikwissenschaft an der "University of California" studiert und anschließend einen Master in internationaler Politik an der "London School of Economics" gemacht.

Doch statt über die Geschehnisse in der Politik zu schreiben, ist er nun Teil dieser Welt und wird früher oder später einmal den Thron besteigen. Es sei denn, seine Sehnsucht nach einem anderen Leben wird größer und er hängt sein Dasein als Royal an den Nagel. Er wäre nicht der Erste...

