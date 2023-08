Kronprinz Haakon & Mette-Marit: Das Schicksal hat erneut zugeschlagen

Das Meer glitzert in der Sonne, er sitzt auf seinem Surfbrett. Dann kommt die perfekte Welle. Hinlegen, paddeln, aufstehen. Fröhlich surft er dem Strand entgegen. Doch dann kennt das Schicksal kein Erbarmen! Er fällt vom Brett, die Schnur an seinem Fuß verfängt sich. Die Wellen schleudern ihn herum. Und plötzlich ein scharfer Schmerz am Kopf …

So soll sich der Moment ereignet haben, der alles veränderte. Bis zu diesem Tag schienen die Rollen im Königshaus klar verteilt.