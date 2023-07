Kronprinz Haakon: Unerwartete Ehebeichte nach 22 Jahren!

"Ich hoffe es. Ich bin mir nicht sicher, wenn Sie meine Frau fragen, ob sie das auch so sieht, aber ich hoffe es", schmunzelt Prinz Haakon im Interview anlässlich seines Geburtstags auf die Frage, ob er weiser geworden ist. War das ein Seitenhieb gegen seine Ehefrau Mette-Marit oder ein kleiner frecher Scherz, den sich der Prinz erlaubt hat?

Eigentlich galten Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit immer als glückliches Vorzeige-Paar. Doch nach 22 Jahren Ehe kann es schon einmal kriseln, besonders in der aktuellen Situation! Immerhin leidet die Gattin des norwegischen Thronfolgers unter einer schweren Krankheit, die sie des Öfteren außer Gefecht setzt. Auch ihr Sohn Marius, den die Prinzessin aus einer vorherigen Beziehung mit in die Ehe brachte, sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Ärger hinter den Palastmauern.

Das sind alles Dinge, die eine Ehe ziemlich belasten können...