Kronprinzessin Mette-Marit: Aus Liebe will Haakon jetzt auf den Thron verzichten

Was würde passieren? Was würde das für Mette-Marits Lebenserwartung bedeuten? Die nackte Angst saß allen im Nacken. In seinem Geburtstagsinterview gab Haakon zu: "Es ist eine ernste Diagnose und eine chronische Krankheit." Immer wieder fällt seine Frau aus, oft in letzter Minute. "Was an einem Tag schwierig ist, kann am nächsten Tag schon wieder gut sein", sagt Haakon. "Ich will einfach nicht so viel darüber nachdenken." Aber vielleicht lässt ihm sein Job als Thronfolger auch gar keine Zeit dafür? Frisst seine Rolle in der königlichen Familie Energie, die er lieber seiner kranken Frau schenken würde?

Dass er also für Mette-Marit alles hinschmeißt, ist gar nicht mal so abwegig. Schon damals, als er sie wegen ihrer wilden Vergangenheit erst nicht heiraten durfte, drohte er mit Thronverzicht. Eines ist klar: Seine Frau steht für Haakon immer an erster Stelle. Keine Krone der Welt könnte ihm Mette-Marit ersetzen.