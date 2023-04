Kronprinzessin Victoria: Düstere Prophezeiung für die ganze Familie

Das jedenfalls behauptet Historiker Herman Lindqvist. Einst war er der Privatlehrer von Kronprinzessin Victoria. Seiner Meinung nach sei die zunehmende "Verwässerung" der königlichen DNA das größte Problem im schwedischen Königshaus. Das fing bereits an, als König Carl Gustaf 1976 der bürgerlichen Silvia Sommerlath das Ja-Wort gab. Ebenso wie ihr Vater entschied sich auch Victoria 2010 für einen Bürgerlichen: Daniel Westling. So hat Estelle jetzt nur noch 25 Prozent blaues Blut in sich.

Herman Lindqvist ist überzeugt, dass die Monarchie bald keine Daseinsberechtigung mehr hat. "Es wird Referenden und Untersuchungen geben und dann wird man sich für die Republik entscheiden", orakelt der Historiker. Bleibt nur zu hoffen, dass Estelle ihr Volk doch noch umstimmen kann...

Auch interessant