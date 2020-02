Kult-Musiker Andy Gill ist tot!

Große Trauer in der Musikwelt! Gang of Four-Gitarrist Andy Gill ist im Alter von 64 Jahren gestorben.

Andy Gill wurde in den 70er Jahren als Gründungsmitglied und Gitarrist der britischen Kult-Band Gang of Four berühmt. Sie feierten große Erfolge mit Songs wie "Natural's Not In It" und "At Home He's a Tourist". Auch als Produzent war Andy erfolgreich. Er arbeitete u.a. für die Red Hot Chili Peppers. Jetzt ist das Ausnahmetalent tot.

Emotionale Abschiedsworte

Das bestätigen seinen Bandkollegen in den sozialen Netzwerken. "Unser großartiger Freund und Anführer ist heute gestorben", heißt es in dem Statement. "Seine kompromisslose künstlerische Vision und sein Engagement für die Sache führten dazu, dass er immer noch Aufnahmen für die kommende Platte anhörte, während er die nächste Tour von seinem Krankenhausbett aus plante. Wir werden seine Freundlichkeit, Großzügigkeit, Intelligenz, schlechten Witze, verrückten Geschichten und endlosen Tassen Darjeeling Tee für immer in Erinnerung behalten." Laut einem Sprecher der Band starb der 64-Jährige an einer Lungenentzündung.

