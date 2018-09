Kult-Show kommt nach 6 Jahren ins Fernsehen zurück

Reddit this

Im Jahr 1997 fing in Oberhausen alles an – erstmals wurde dort „The Dome“ ausgetragen. Im Jah2 2002 wurde die Musikshow dann jedoch eingestellt. Jetzt kommt das Format zurück – und ist wieder in Oberhausen vertreten.

„Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern die Musik-Legende «The Dome» zurück auf die Bildschirme und in die Städte Deutschlands bringen werden – beginnend in Oberhausen. Das ist ein wirklich aufregendes Projekt, mit dem wir eine große Marke neu beleben wollen“, sagt II-Marketingboss Carlos Zamorano.

Die erste Show wird am 30. November produziert und einige Tage später bei RTL II ausgestrahlt. THE DOME wird aus einer Bühnenshow mit nationalen und internationalen und angesagten Influencern sowie einem zeitgleichem Studio-Talk bestehen.