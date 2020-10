Kylie Jenner: Baby-Sensation! Ein Geschwisterchen für Stromi

Ja, sie will! Kylie Jenner will noch mehr Kinder haben. Und ihr Wunsch ist offenbar sehr groß.

"Ich will auf jeden Fall mehr [Kinder]. Tatsächlich denke ich jeden Tag darüber nach. Ich weiß nur noch nicht, wann", verrät sie in einem Video mit James Charles. Ihr Töchterchen Stormi Webster soll also auf keinen Fall ein Einzelkind bleiben. Logisch, ist Kylie doch selber einer Großfamilie aufgewachsen!

Stromi kam vor zwei Jahren zur Welt und das große Glück der Make Up-Queen. Zwar hat sie sich von ihrem Papa Travis Scott schon vor rund einem Jahr getrennt, doch die beiden haben immer noch ein gutes Verhältnis zueinander. Und jetzt kochen sogar wieder Liebesgerüchte auf...