Kylie Jenner: Deshalb verheimlicht sie ihre Schwangerschaft!

Ihre große Schwester Khloé Kardashian ist endlich mit der Sprache rausgerückt und hat ihre Schwangerschaft bestätigt. Doch obwohl es auch an Kylie Jenners Schwangerschaft so langsam keinen Zweifel mehr gibt, hüllt diese sich nach wie vor in Schweigen. Nur warum verheimlicht Kylie bloß ihre Schwangerschaft vor ihren Fans? Schließlich soll es gar nicht mehr lange dauern bis das Baby zur Welt kommt…

Gerüchten zufolge soll Kylie sich überhaupt nicht wohl in ihrem Körper fühlen. Im Gegensatz zu Halbschwester Khloé hat sie sich noch lange nicht gewünscht schwanger zu werden. Schließlich ist sie ziemlich jung und auch noch nicht lange mit ihrem Freund Travis Scott zusammen. Auch wenn sie ihre Schwangerschaft trotzdem so langsam akzeptiert haben dürfte, scheint sie noch nicht bereit zu sein, sich der Öffentlichkeit zu zeigen. „Sie fühlt sich fett und trutschig“, erzählt ein Insider dem amerikanischen Magazin ‚Life&Style‘.

Ihr Aussehen war Kylie schon immer sehr wichtig. Bereits im Teenageralter hat sie sich so oft unters Messer gelegt bis sie zufrieden mit ihrem Äußeren war. Vor allem ihre Figur ist der 20-jährigen sehr wichtig. Durch die Schwangerschaft hat sie nun jedoch schon 15 bis 18 Kilo zugelegt. Damit kann sie nur schwer leben. „Die Schwangerschaft ist die Hölle für Kylie. Sie weint jeden Tag“, so der Insider weiter. „Sie dachte, ein Baby zu bekommen, wäre ein wahr gewordener Traum, aber stattdessen ist es ihr größter Albtraum.“

Es ist ein ewiger Teufelskreis, in dem sich der Reality-TV-Star aktuell befindet. Weil sie sich hässlich fühlt, traut sich Kylie nicht mehr aus dem Haus und weil sie dadurch kaum noch unter Leute kommt, steigert sie sich immer weiter in ihren Frust hinein. Jetzt ist es an ihren älteren Schwestern gelegen, ihr aus dem Tief zu helfen. Vor allem Khloé wird sie doch sicherlich mit ihrer Begeisterung fürs Schwangersein anstecken können!