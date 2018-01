Kylie Jenner: Schwanger und betrogen!

Während die Reality-Beauty zu Hause mit dickem Babybauch sitzt, treibt sich ihr Freund mit anderen Frauen rum...

"Dir mache ich die Hölle heiß, wenn du nach Hause kommst!“ Das sind noch die nettesten Worte, die Kylie Jenner zurzeit für ihren Freund Travis Scott (25) übrig hat. Kein Wunder! Denn während sich die 20-Jährige wegen ihrer Schwangerschaft immer weiter aus der Öffentlichkeit zurückzieht und die meiste Zeit in ihrem Haus in Hidden Hills verbringt, vergnügt sich Travis mit anderen Frauen.

Gerade erst wurde er dabei erwischt, wie er es im „Crazy Girls Gentlemen’s Club“-Stripclub ordentlich krachen ließ. „Der Typ machte nicht den Eindruck, als würde zu Hause jemand auf ihn warten. Und er torkelte erst frühmorgens wieder raus“, so ein Augenzeuge.

Kylies Freund betrügt sie nach Strich und Faden

Doch Lapdance, Stangentanz und halb nackte Ladys haben Travis offenbar nicht gereicht! Als er den Club verließ, schleppte er gleich noch zwei Mädels ab. „Er hat mit seinem Lamborghini sofort angehalten, als er die beiden Frauen gesehen hat, und sie natürlich sofort angesprochen“, so der Insider weiter – und schwups saßen sie bei ihm im Auto und fuhren offenbar mit ins nächstgelegene Hotel.

Kylie Jenner: Baby-Drama!

Schwanger oder nicht – welche Frau würde da nicht verzweifeln? „Kylie ist am Boden zerstört. Sie fühlt sich durch die Extra-Babypfunde eh nicht mehr attraktiv und dass Travis jetzt auch noch fremdgegangen ist, gibt ihr den Rest“, so eine enge Freundin. Trennen will sie sich trotzdem nicht, denn trotz all der Demütigungen liebt sie Travis. Und die Angst, alleinerziehende Mutter zu sein, ist offenbar größer als der Frust, permanent betrogen zu werden.