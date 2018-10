Kylie Minogue: So schlecht geht es der Sängerin wirklich!

Derzeit befindet sich die Sänger auf Tour – aus gesundheitlichen Gründen konnte sie jedoch zwei ihrer Konzerte nicht spielen. Beim Kurznachrichtendienst Twitter verkündete sie die traurige Nachricht: "Ich bin so traurig, euch mitteilen zu müssen, dass ich die Shows heute in Dublin und morgen in Belfast nicht spielen kann“, schrieb .

Kürzlich hatte sich die Sängerin eine schlimme Entzündung im Hals zugezogen – diese hat wohl anscheinend auch Auswirkungen auf ihre Stimme. Deshalb kann sie derzeit nicht auftreten.

Es soll Ersatztermine geben

Zwar sind die Fans über die ausgefallenen Konzerte enttäuscht, es gibt aber auch eine gute Nachricht: Es soll Ersatz-Termine geben! "Ich verspreche, ich bin so schnell wie möglich wieder zurück - und das zu 100 Prozent", schreibt die Sängerin. Der nächste Auftritt steht erst am 6. November in Luxembourg an. Bis dahin kann sich Kylie Minogue noch einige Wochen erholen…