Lacey Chabert: Die Schauspielerin ist zum ersten Mal schwanger

90er-Jahre Serienfans kennen sie noch als die kleine Schwester von Neve Campbell in "Party of Five" - jetzt steht für Lacey Chabert (33) eine ganz andere Rolle an!

Wie die Schauspielerin ihren Fans per Instagram mitteilte, wird sie bald zum ersten Mal Mutter und freut sich mit ihrem Ehemann David Nehdar auf den allerersten Nachwuchs!