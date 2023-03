Lady Diana & Michael Jackson: Heimliche Liebe enthüllt! Nach 25 Jahren kommt alles raus

Michael Jackson war definitiv kein Kind von Traurigkeit, wenn es um das Thema Frauen ging. Schließlich lagen dem Sänger die Fans zu Füßen. Doch ausgerechnet eine Frau soll ihm fast das Herz gebrochen haben, wie nun ein Insider verrät. Der Ex-Bodyguard Matt Fiddes, der laut des britischen Magazins "Daily Star" sage und schreibe 10 Jahre für den King of Pop gearbeitet hat, macht nun pikante Details über die Beziehung zwischen den beiden Megastars bekannt. Erstmals soll sich das Paar Ende der 80er-Jahre getroffen haben - bei einem Konzert des Musikers. Aus einer flüchtigen Begegnung wurde eine Freundschaft. Laut des britischen Magazins soll Jackson sogar mehrere Tausend Dollar für Telefonate nach England ausgegeben haben, nur um mit seiner Herzensdame zu telefonieren. Das hört sich definitiv so an, als hätte das Paar mehr als nur eine Freundschaft verbunden...

Und diesen Verdacht kann der ehemalige Mitarbeiter des King of Pop bestätigen. "Michael sagte mir, er liebe sie, er sei in sie verliebt und wolle sie heiraten. Er sagte mir, sie sei seine ideale Ehefrau", sagte Matt Fiddes gegenüber "Daily Star". Kaum verwunderlich, dass sich Lady Diana und Michael Jackson so gut verstanden, denn sie teilten ein gemeinsames Schicksal, wie der Insider im Interview verriet: "Er hatte das Gefühl, dass sie die einzige Person auf der Welt war, die sein Leben verstehen konnte, weil er nirgendwo hingehen konnte und die Medienberichte aus dem Ruder liefen." Ein Schicksal, das Lady Diana nur zu gut kannte!

Wieviel Wahrheit hinter den Behauptungen des Ex-Mitarbeiters steckt, bleibt unklar. Doch für Michael Jackson ging nach dem Tod von Lady Diana eine Welt unter. Gegenüber Reportern fand er rührende Worte, die einen tiefen Einblick in seine Seele zuließen: "Diana war meine Freundin, sie ist nicht mehr da. Ich liebe sie".

