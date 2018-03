Lady Gaga: Liebes-Drama!

Eigentlich ist Lady Gaga im Moment glücklich vergeben, doch jetzt meldet sich überraschend ihr Ex zurück...

Manchmal muss man mit der Vergangenheit auch einfach mal abschließen, sonst lässt sie einen nie in Ruhe. Diesen Rat sollte sich Schauspieler Taylor Kinney (36) wirklich zu Herzen nehmen. Als er und Lady Gaga (31) vor knapp zwei Jahren ihre Trennung bekannt gaben, war das Drama groß: Taylor fühlte sich vernachlässigt, weil sie sich voll auf ihre Karriere konzentrierte – dabei wollte das Paar eigentlich heiraten. Stattdessen gab es die Trennung, und beide gingen erst einmal separate Wege.

Lady Gaga: After-Sex-Selfie für einen guten Zweck

Droht jetzt ein Eifersuchtsdrama?

Während Taylor dabei sein Single-Leben voll auskostete, fand die Sängerin ihre neue große Liebe: Christian Carino (48). Nun taucht Taylor plötzlich wieder in ihrem Leben auf, steht bei Konzerten in der ersten Reihe und will um seine Liebe von damals kämpfen. Ein schwerer Schock für die 31-Jährige, denn auch sie hat ihren Ex nie ganz vergessen können, wie ein Insider verrät. Doch ob sie für ihn wirklich ihre Beziehung mit Christian aufs Spiel setzen würde? Taylor sollte sich lieber noch einmal überlegen, ob er diesen Weg wirklich weitergehen möchte. Denn wer mit dem Feuer spielt, kann sich auch ganz schnell verbrennen...