Lady Gaga: Neue Frisur! Sie überrascht mit pinken Haaren

Was für eine coole Veränderung! ist dafür bekannt, ständig den Look zu wechseln. Und es darf auch mal richtig verrückt sein! Ob Fleisch-Kostüm, XXXL-Heels oder auffälliges Make-Up – die Sängerin ist für jeden Spaß zu haben.

Lady Gaga überrascht mit pinken Haaren

In den letzten Jahren setzte die 33-Jährige jedoch öfter auf klassischere Outfits. Auch die verrückten Frisuren ließ sie weitestgehend in der Vergangenheit zurück. Bis jetzt! Auf zeigt Gaga sich mit pinken Haaren – und ihrer sechsfachen Platin-Auszeichnung im Arm.

An die extremen Looks von damals kommt sie damit natürlich nicht heran, doch das scheint ihre Fans absolut nicht zu stören. Sie schwärmen in den höchsten Tönen von der neuen Frisur und überhäufen den Mega-Star mit süßen Komplimenten.

