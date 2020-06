Lady Gaga pöbelt gegen Madonna

Den Anfang des Divenstreits machte Madonna (54), als sie behauptete, Lady Gaga kopiere nur ihre Musik und ihren Stil. Vor einigen Wochen legte die "Like A Virgin"-Sängerin noch einmal nach: Während eines Konzerts unterstellte sie ihrer jüngeren Kollegin Lady Gaga sogar, den Nummer-1-Hit "Born This Way" bei ihrem eigenen Song "Express Yourself" aus dem Jahr 1989 abgekupfert zu haben.

Die Replik von Lady Gaga ließ nicht lange warten: "Die Dinge sind heute sicherlich anders, als sie es vor 25 Jahren waren. Und genau das macht 'Born this Way' auch so relevant."

Nun geht der Zickenkrieg in eine weitere Runde: Genervt von den ständigen Sticheleien und anhaltenden Vorwürfen der "Queen Of Pop", konterte Lady Gaga gestern bei einem Auftritt auf derbe Weise. Sie imitierte den alternden Superstar und zeigte sich plakativ im knappen Netzstrumpfhosen- und Tanga-Outfits.

Vor 13.000 Konzert-Besuchern gab sie Madonna nicht sehr Lady-like einen mit und antwortete deren Beschuldigungen: ""Ich gebe einen Scheiß darauf, was Leute sagen. Wir geben einen Scheiß darauf. Wir kennen die Wahrheit."

Ob die "Queen Of Pop", deren neues Album "MDNA" bisher floppte, sich diese Majestätsbeleidigung gefallen lassen wird, ist unwahrscheinlich. Der Streit zwischen den beiden Popstars scheint also gerade erst loszugehen.

