Lady Gaga und Bradley Cooper: Streit mit den Ex-Partnern eskaliert!

Rache wird am besten öffentlich serviert. Zumindest in der Welt der ! Denn die Affären-Gerüchte um (33) und (44) haben vor allem eines hinterlassen: zwei gebrochene Herzen – und zwei rachsüchtige Ex-Partner! Gagas ehemaliger Verlobter Christian Carino (50) folgt nämlich neuerdings Bradleys Ex (33) auf und liked deren sexy Pics. Mit einem Ziel: mit ihr gemeinsame Front gegen Gaga und Cooper zu machen! Schließlich haben die beiden durch ihre heiße Turtelei am Set ihres gemeinsamen Films „A Star Is Born“ ihre Beziehungen zerstört, und das wollen Christian und Irina natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und haben sich ganz nach dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ gegen die zwei Fremdgänger verschworen.

Wohnen Lady Gaga und Bradley Cooper zusammen?

Zu tief sitzt der Schmerz darüber, dass Lady Gaga und Bradley selbst nach Drehschluss immer wieder filmreife Flirt-Auftritte (wir erinnern uns an die heiße Oscar-Performance) hinlegten und ihre Partner dabei zusehen mussten. „Bradley war während der Dreharbeiten schon komplett emotional distanziert von Irina. Da lief schon was anderes“, plauderte jetzt auch ein Insider gegenüber dem „People“-Magazin aus.

Lady Gaga: Tragischer Absturz - Sie ist völlig am Ende!

Jetzt sinnen Irina und Christian auf Rache und könnten noch mehr schmutzige Details über den Betrug verraten – was Gaga und Bradley gar nicht gefallen dürfte. Übrigens: Als sie jetzt bei einem Konzert den Film-Song „Shallow“ ankündigte, schrie sie vorher noch ins Publikum: „Und seid nett oder fi**t euch!“ Wer so angespannt reagiert, hat doch auch was zu verbergen...

Und nun kommt auch noch heraus: Gaga und Bradley sollen bereits zusammen wohnen. Das berichtet die US-InTouch. Ein Insider plauderte aus, dass sie bereits heimlich in sein Haus in New York gezogen sein soll. "Sie hat schon einige ihrer Sachen ins Haus gebracht", heißt es.

Wenn diese Gerüchte wirklich stimmen, dürfte der Zoff mit den Ex-Partnern nun endgültig eskalieren...