Lady Gaga: Unerwartete Hochzeits-Neuigkeiten!

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Nach der traurigen Trennung von Lady Gaga und ihrem Ex Taylor Kinney, soll die Sängerin nun wieder im siebten Himmel schweben. Christian Carino ist der neuen Mann an Lady Gagas Seite. Doch damit nicht genug! Wie es heißt, soll das Paar ihre Liebe bereits im November vergangenen Jahres durch eine Verlobung gekrönt haben. Auch die Hochzeitsvorbereitungen sollen schon im vollen Gange sein! Doch was ist dran an den Gerüchten?

Lady Gaga: Verlobungs-Spekulationen

Ein Ring an Lady Gagas linker Hand ist der Auslöser für die Verlobungs-Spekulationen. Auf mehreren "Instagram"-Bildern zeigt sich der Weltstar mit einem rosa Diamantring. Ein Foto kommentiert sie sogar mit den Worten: "Die Gerüchte sind wahr". Kein Wunder, dass sich viele Fans fragen, ob das die offizielle Hochzeitsbestätigung ist? Ein Insider will mehr wissen...

Lady Gaga: Hochzeit in Italien

Wie "Life&Style" durch eine Quelle wissen will, sollen die Hochzeitsvorbereitungen bereits laufen. So heißt es, dass Lady Gaga und Christian in Italien heiraten wollen. Die Quelle behauptet: "Gaga und Christian wollen in Italien im Sommer heiraten. Es wird eine extravagante Feier, kombiniert mit den klassischen Traditionen Italiens." Gagas Eltern sollen dafür bereits das Hochzeitsmenü planen und Donatella Versace das Brautkleid designen.

Ob die Gerüchte wahr sind, wurde von Lady Gaga und Christian offiziell noch nicht bestätigt. Wir können also weiterhin gespannt sein!