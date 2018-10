Lady Gaga: Sie hat die Verlobung bestätigt!

Reddit this

Schon lange gab es Gerüchte, dass sich und ihr Lebensgefährte Christian Carino verlobt haben. Nun ist es tatsächlich offiziell!

Lady Gaga war bei der Gala "Women in ", die jährlich von dem Magazin „Elle“ verliehen wird. Von wurde sie auf die Bühne geholt. Lady Gaga hielt eine längere Reihe – und sprach dabei von ihrem "Verlobten".

Lady Gaga lässt die Bombe platzen

Ob das so geplant war? Die eigentlichen Themen, über die die Sängerin sprach, geriet dabei etwas in den Hintergrund, denn das Liebes-Detail ist jeden aufgefallen. Es ist bereits der zweite Mann, der um ihre Hand anhält: Mit Taylor Kinney war sie 2015 verlobt – die Beziehung ging dann aber in die Brüche.

Christian Carino arbeitet als Künster-Agent bei einer Agentur in Hollywood. Er hat zwei Töchter, welche aus einer Ehe mit Brooke Baldwin stammen.