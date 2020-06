Lästerattacke: Karl Lagerfeld kritisiert Angela Merkels Outfit

"Aber sie will ja keine Ratschläge, habe ich gehört", erklärt der Modezar gegenüber dem Focus.

Damit meint er Angela Merkel (59).

Karl will auf einen ganz besonderen Auftritt hinweisen und lästert über die "Schlaghosen-Panne". "Die Proportionen waren schlecht, der Schnitt ebenfalls, und zu lang war die Hose auch."

Und in diesem Outfit hat die Bundeskanzlerin Barack Obama (52) in Empfang genommen.

"Frau Merkel müsste so etwas für ihre Proportionen maßanfertigen lassen", fügt er hinzu.

Okay, die Schlaghose ist ein bisschen groß geraten - aber an sich mal ein etwas anderer Look als sonst, oder?!