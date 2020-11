Lana Condor: Sweet Mini-Waffeln mit Mandarinen für den gemütlichen Sofaabend!

225 ml Wasser, 1 Prise Salz und Butter in einem Topf aufkochen. Mehl auf einmal zugeben, damit sich keine Klumpen bilden. Mit einem Kochlöffel so lange rühren, bis sich der Teig als Kloß vom Topfboden löst und sich eine weiße Schicht am Topfboden bildet. Teig in eine Schüssel umfüllen, 1 Ei unterrühren, bis der Teig glatt ist. Dann das zweite Ei unterrühren.