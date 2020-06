Lana Del Rey: Alles aus mit Freund Francesco Carrozzini?

Auch bei Lana Del Rey und ihrem Freund Francesco Carrozzini soll Schluss sein...

Die Sängerin und der Fotograf kamen letztes Jahr im Sommer zusammen. Nach etwa einem Jahr ist nun angeblich schon wieder alles aus. Trennungsgrund: Offenbar hatten beide unterschiedliche Erwartungen an ihre Beziehung. "Sie lieben einander, aber sie will schon seit über einem Jahr sesshaft werden und er ist dazu einfach noch nicht bereit", erklärte ein Insider gegenüber der "New York Daily News".

Schon im Januar wurden die beiden gesehen, wie sie sich in aller Öffentlichkeit heftig zoften. Sie hatte damals sogar in den Tränen in Augen, wirkte sehr aufgewühlt. Klingt wirklich so, als hätten die beiden schon länger Probleme. Offiziell haben sich zu der vermeintlichen Trennung allerdings noch nicht geäußert.