Lana Sander: Der Instagram-Star stirbt mit 12 Jahren

Trauriger Abschied von Lana

"Lasst eine Kerze für mein unglaubliches Kämpferherz brennen. Lana hat gestern um 17:32 die Augen für immer zugemacht! Sie hat den Krebs besiegt", schreibt Lanas Mutter auf Instagram. "Es ist ein unfassbar schlimmer Schmerz sagen zu müssen, ich habe ein Sternenkind. Mein Lebenssinn wurde mir rausgerissen, jedoch in eine bessere Welt! Lana, mein schönster Engel. Meine Liebe zu dir reicht über alle Leben hinaus! Die einzige Freude ist der Tag, an dem wir uns wiedersehen."

Als Lana neun Jahre alt war, erhielt sie die Diagnose Blutkrebs. Sie kämpfte gegen die Krankheit und es sah zunächst so aus, als hätte sie den Kampf gewonnen. Doch der Krebs kam wieder zurück. "Die Ärzte sagen, es gibt nichts mehr, was mir helfen kann. Wir geben die Hoffnung nicht auf! Ich will leben und werde weiterkämpfen! Vielleicht findet man doch eine Therapie", schrieb Lana Anfang April zu einem Foto von sich, auf dem sie in die Kamera lächelt. Die Hoffnung hat sie bis zuletzt nicht aufgegeben...