Lara (12) über Nacht aus Kinderzimmer verschwunden

Die Eltern haben ihre Tochter am Abend zuvor ins Bett gebracht – seitdem wurde das Mädchen nicht mehr gesehen. Die Polizei ging mit dem Fall an die Öffentlichkeit und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Plötzlich war Lara aus dem Kinderzimmer weg

Laut „Focus Online“ erscheint das Mädchen morgens gegen 7 Uhr am Frühstückstisch. Dort tauchte sie am Donnerstagmorgen jedoch nicht auf. Als sie nach ihr schauen wollten, machten sie eine Schock-Entdeckung: Lara war nicht mehr im Kinderzimmer und ist über Nacht verschwunden. Bisher ist völlig unklar, was mit der 12-Jährigen passiert ist.

Auch in der Schule hat das Mädchen niemand gesehen – daraufhin gingen sie zur Polizei. Sie ist 12 Jahre alt, 165 cm groß, hat blonde Haare und eine schlanke Figur. Unter den Rufnummern 110 sowie 0201/829-0 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.