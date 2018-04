Larissa Marolt: Alicia ist schwanger!

"Sturm der Liebe"-Star Larissa Marolt erwartet ein Baby - naja, zumindest ihre Rolle Alicia. Doch die Nachricht kommt völlig unerwartet...

Sturm der Liebe: Mega-Comeback!

Larissa Marolt: Alicia ist von der Baby-News überrumpelt!

Alicia steht aktuell total zwischen den Stühlen. Eigentlich ist sie mit Christoph Saalfeld verheiratet, doch die beiden stecken in einer schlimmen Krise und sind aktuell getrennt. Alicia fühlt sich immer mehr zu seinem Sohn Viktor hinzegogen. Der bandelt zwar gerade mit Jessica an, doch kann Alicia auch nicht so richtig vergessen.

Doch jetzt ist alles anders!

"Du bekommst ein Baby!"

Als Alicia zusammen mit ihrer Freundin Tina kocht, wird ihr plötzlich schlecht. Alicia ist geschockt und macht sofort einen Test. Sie selber traut sich allerdings nicht ihn zu lesen. Das übernimmt Tina. Und die hat klare Worte für ihre Freundin: "Du bekommst ein Baby!"

Doch wie soll es jetzt weitergehen? Wird Alicia wieder mit ihrem Ex Christoph zusammenkommen?

Die Antwort gibt es bei "Sturm der Liebe", Mo - Fr, 15.10 Uhr, Das Erste