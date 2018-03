Larissa Marolt: Erschütternde Todesnachricht!

Ohje, arme Larissa Marolt! Das Model ist eigentlich für ihre fröhliche und lockere Art bekannt. Aktuell muss sie jedoch eine schwere Zeit durchleben. Wie die 25-Jährige ihren Fans aktuell mitteilt, ist sie gerade in tiefer Trauer um ihren "kleinen Engel". Verständlich, dass ihre Fans bei solch einer Neuigkeit in großer Sorge um ihr Idol sind. Viele fragen sich: "Wie geht es Larissa?"

Larissa Marolt - Ihr Hausbursche Engelbert wird zum Star

Larissa Marlot: Ihr Engel ist bei einem Unfall verstorben

Auf "Instagram" teilt Larissa die traurige Nachricht mir ihren Anhängern. So postet sie ein Video von sich und ihrem Welpen mit den Worten: "Dieses Video ist zu Ehren Falcos. Habe eine traurige Nachricht. Unser Falko ist bei einem Unfall verstorben. Er war mein kleiner Engel mein kleiner Held. Ich vermisse dich so unglaublich und du wirst für immer in unseren Herzen sein." Kaum Verwunderlich, dass ihre Followers bei solche traurigen Nachrichten probieren, ihrem Idol Mut zu zusprechen.

Larissa Marlot: Ihre Fans stehen ihr bei!

Unter Larissas traurigem Post wird schnell deutlich, dass ihre Fans geschlossen hinter ihr stehen. So schreiben sie: "Larissa das tut mir so leid" sowie "Oh wie schrecklich. Der kleine süße Kerl. Wünsche dir viel Kraft, kann nachvollziehen wie du dich fühlst. Ich musste vor 4 Wochen meinem 2 Jahren alten Kater auch beim Sterben zusehen, man konnte nichts mehr tun." Ist zu hoffen, dass die Worte Larissa genügend Kraft geben, um diese furchtbare Zeit zu überstehen und das sich Larissa von dem traurigen Vorfall wieder erholen kann...